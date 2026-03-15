Calendario Paralimpiadi 2026 oggi | orari 15 marzo tv streaming italiani in gara

Oggi, domenica 15 marzo, si svolgono le gare finali delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sono in programma varie discipline con atleti italiani impegnati nelle competizioni, visibili in diretta streaming e su alcune emittenti televisive. Le gare di oggi rappresentano le ultime occasioni per conquistare medaglie in questa edizione.

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 assegneranno le ultime medaglie oggi, domenica 15 marzo: nella nona giornata di finali spazio allo sci alpino, con lo slalom maschile, allo sci di fondo, con le 20 km individuali, ed allo sledge hockey, con le sfide per il bronzo e per l’oro, che metteranno in palio dieci titoli. L’ Italia sarà protagonista nelle gare con medaglie dello sci di fondo, con Giuseppe Spatola, Michele Biglione, Giuseppe Romele, Mattia Dal Pastro e Cristian Toninelli, e dello sci alpino, con Giacomo Bertagnolli (e la guida Andrea Ravelli, Federico Pelizzari, Davide Bendotti, Luca Palla e Renè De Silvestro. Alle 20.30 ci sarà la Cerimonia di chiusura. 🔗 Leggi su Oasport.it

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