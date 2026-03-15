Brescia | 4 posti stabili per tecnici scade il 12 aprile

La Provincia di Brescia ha annunciato l'apertura di quattro posti di lavoro per tecnici con contratti a tempo indeterminato. La selezione è rivolta a candidati interessati a ricoprire questi ruoli e la scadenza per presentare le domande è fissata al 12 aprile. Le posizioni sono destinate a figure professionali che desiderano lavorare stabilmente all’interno dell’ente.

La Provincia di Brescia apre le porte a quattro nuovi istruttori tecnici con contratto a tempo indeterminato. Il bando è attivo per diplomati e laureati in settori specifici come geometri, ingegneri e architetti. La scadenza per l’invio delle domande è fissata al 12 aprile 2026. Si tratta di un segnale concreto per il mercato del lavoro locale: posti stabili, retribuzione definita e percorsi selettivi trasparenti. L’ente pubblico punta a rafforzare il personale tecnico-amministrativo necessario alla gestione del territorio. Le assunzioni mirano a coprire lacune operative nella pianificazione urbana e nella conduzione dei cantieri pubblici. Il profilo richiesto e i requisiti di accesso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brescia: 4 posti stabili per tecnici, scade il 12 aprile Articoli correlati Servizio Civile 2026: 51 posti a Caltanissetta, scade l’8 aprileIl bando per il Servizio Civile Universale 2026/2027 a Caltanissetta ha fissato la scadenza delle istanze per l’8 aprile alle ore 14, con un... Ats Brianza, concorso per tecnici della prevenzione: quanti posti e quando scadeIl concorso indetto dall’Ats Brianza per tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro rappresenta una buona opportunità...