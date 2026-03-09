Servizio Civile 2026 | 51 posti a Caltanissetta scade l’8 aprile

Il bando per il Servizio Civile Universale 20262027 a Caltanissetta è aperto e le domande devono essere presentate entro le 14 dell’8 aprile. Sono disponibili 51 posti destinati a giovani che desiderano partecipare a tre diversi progetti promossi da Casa Rosetta. La selezione riguarda candidati interessati a dedicarsi a questa esperienza di servizio.

Il bando per il Servizio Civile Universale 20262027 a Caltanissetta ha fissato la scadenza delle istanze per l’8 aprile alle ore 14, con un obiettivo preciso di reclutamento: 51 giovani pronti a impegnarsi in tre progetti distinti gestiti da Casa Rosetta. Questa iniziativa non è solo una procedura burocratica, ma rappresenta un ponte fondamentale tra la formazione dei giovani e le opportunità concrete nel mercato del lavoro pubblico, offrendo ai partecipanti una riserva del 15% nei concorsi statali. L’associazione ha strutturato l’iniziativa su tre assi tematici che coprono aree sociali critiche come le dipendenze patologiche, la disabilità e la tutela dei minori, distribuendo i ruoli tra diverse sedi territoriali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

