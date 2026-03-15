Brentford-Wolverhampton lunedì 16 marzo 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Lunedì 16 marzo 2026 alle 21:00 si gioca la partita tra Brentford e Wolverhampton. Keith Andrews, alla sua prima stagione come allenatore del Brentford, è stato confermato con un contratto di sei anni all’inizio del mese. Le formazioni delle due squadre sono state annunciate e le quote per le scommesse sono state pubblicate. La sfida si presenta come un evento di interesse per gli appassionati di calcio.

Nella sua prima stagione da capo allenatore del Brentford, Keith Andrews continua a fare un lavoro eccellente, essendosi meritato a pieno titolo il rinnovo del contratto per ben sei anni all’inizio di questo mese. Peccato solo per l’eliminazione in FA Cup ad opera del West Ham la settimana scorsa ma riuscire a piazzarsi tra le. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Brentford-Wolverhampton (lunedì 16 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Brentford-Brighton (sabato 21 febbraio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiIl Brentford sta andando alla grande in questo momento, reduce dalla vittoria in FA Cup contro il Macclesfield, ma soprattutto con sette punti... Brentford-Brighton (sabato 21 febbraio 2026 ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronosticiIl Brentford sta andando alla grande in questo momento, reduce dalla vittoria in FA Cup contro il Macclesfield, ma soprattutto con sette punti... Una selezione di notizie su Brentford Wolverhampton lunedì 16 marzo... Discussioni sull' argomento Premier League: risultati, gol e highlights della 30^ giornata; Calcio estero, il programma del weekend: Arsenal per l'allungo in vetta alla Premier, il Barça attende il Siviglia, ostacolo Leverkusen per il Bayern; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Pronostico Brentford vs Wolverhampton – 16 Marzo 2026. Risultati ottavi di finale di FA Cup: 1) Wolverhampton-Liverpool 1-3 2) Mansfield Town-Arsenal 1-2 3) Wrexam-Chelsea 2-4 4) Newcastle-Manchester City 1-3 5) Fulham-Southampton 0-1 6) Port Vale-Southampton1-0 7) Leeds-Norwich 3-0 8) West Ham-Brentf facebook