Brentford-Brighton sabato 21 febbraio 2026 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il Brentford ha ottenuto risultati positivi in campionato, conquistando sette punti nelle ultime tre partite, tra cui un pareggio contro l'Arsenal e vittorie in trasferta contro Aston Villa e Newcastle. La squadra sta dimostrando buona forma e fiducia, puntando a migliorare ulteriormente la posizione in classifica. Sabato 21 febbraio 2026 alle 16:00, il Brentford affronterà il Brighton in una sfida importante. La partita si preannuncia combattuta, con i tifosi pronti a sostenere entrambe le squadre.

Il Brentford sta andando alla grande in questo momento, reduce dalla vittoria in FA Cup contro il Macclesfield, ma soprattutto con sette punti conquistati nelle ultime tre partite di campionato contro Arsenal (1-1 in casa), Aston Villa (in trasferta) e Newcastle (pure in trasferta). Il sogno europeo è a portata di mano per gli uomini.