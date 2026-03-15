Brentford-Wolverhampton lunedì 16 marzo 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I Wolves possono sorprendere

Lunedì 16 marzo 2026 alle 21:00 si gioca la partita tra Brentford e Wolverhampton. Keith Andrews, alla sua prima stagione come allenatore del Brentford, ha ottenuto il rinnovo del contratto per sei anni. La sfida tra le due squadre si presenta con i Wolves in cerca di un risultato sorprendente contro il Brentford. La formazione di entrambe le squadre sarà annunciata nelle prossime ore.

Nella sua prima stagione da capo allenatore del Brentford, Keith Andrews continua a fare un lavoro eccellente, essendosi meritato a pieno titolo il rinnovo del contratto per ben sei anni all’inizio di questo mese. Peccato solo per l’eliminazione in FA Cup ad opera del West Ham la settimana scorsa ma riuscire a piazzarsi tra le. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Brentford-Wolverhampton (lunedì 16 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Wolves possono sorprendere Articoli correlati Brentford-Wolverhampton (lunedì 16 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiNella sua prima stagione da capo allenatore del Brentford, Keith Andrews continua a fare un lavoro eccellente, essendosi meritato a pieno titolo il... Portsmouth-Derby (lunedì 16 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiLa lotta per la conquista di un posto nei playoff, che coinvolge il Derby County, attualmente ottavo nella classifica di Championship a -6 dal sesto... Una raccolta di contenuti su Brentford Wolverhampton lunedì 16 marzo... Temi più discussi: Brentford - Wolves; Pronostico Brentford-Wolverhampton: analisi e probabili formazioni 16/03/2026 Premier League; Premier League: risultati, gol e highlights della 30^ giornata; Calcio estero, il programma del weekend: Arsenal per l'allungo in vetta alla Premier, il Barça attende il Siviglia, ostacolo Leverkusen per il Bayern. Pronostico Brentford-Wolverhampton: alimentati i sogni EuropaBrentford-Wolverhampton è una partita della trentesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21: tv, formazioni, pronostico ... ilveggente.it Si gioca in Premier anche il 27 dicembre: le ufficiali di Brentford-WolverhamptonDi seguito le formazioni ufficiali di Brentford-Wolverhampton, partita valida per la 19ª giornata di Premier League: BRENTFORD (3-4-3): Flekken; Collins, Pinnock ... tuttomercatoweb.com Risultati ottavi di finale di FA Cup: 1) Wolverhampton-Liverpool 1-3 2) Mansfield Town-Arsenal 1-2 3) Wrexam-Chelsea 2-4 4) Newcastle-Manchester City 1-3 5) Fulham-Southampton 0-1 6) Port Vale-Southampton1-0 7) Leeds-Norwich 3-0 8) West Ham-Brentf facebook