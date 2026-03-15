Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 15 marzo 2026

Il 15 marzo 2026 a Caserta si sono verificati diversi eventi di rilievo. A Casapesenna si sono susseguite reazioni politiche dopo un attentato a una cornetteria, mentre ad Aversa tre attività commerciali sono state prese di mira dalla banda della spaccata, alimentando l’emergenza sicurezza. Nel frattempo, nel centrodestra continuano le trattative per individuare il candidato sindaco di Marcianise.

Le reazioni della politica all'attentato ai danni di una cornetteria di Casapesenna; l'emergenza sicurezza ad Aversa con tre attività commerciali finite nel mirino della banda della spaccata; le trattative nel centrodestra per la scelta del candidato a sindaco di Marcianise; la vittoria della Casertana col Monopoli. Queste le breaking news del 15 marzo 2026. Fuori la camorra da Casapesenna ma serve un presidio di legalità. Così l’ex sindaco Marcello De Rosa interviene sull’attentato a una cornetteria inaugurata da poche ore. Per l’ex fascia tricolore “un errore trasferire il posto fisso di polizia da Casapesenna”. Banda della spaccata scatenata ad Aversa. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Leggi anche: Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 1° marzo 2026 Leggi anche: Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 3 marzo 2026 Una raccolta di contenuti su Breaking news Temi più discussi: Breaking news: le 10 notizie più interessanti del 10 marzo 2026; Tgcom24: Breaking News delle 21.30 | Pugno Usa su Teheran che minaccia Trump Video; Pavia Uno TV Radio Pavia Breaking News – 10 marzo 2026; Breaking news infrastrutture - Webuild, il 70% del fatturato all’estero rafforza la leadership globale nel settore delle grandi opere. Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 14 marzo 2026Bomba fuori la cornetteria appena inaugurata: ritorna l'ombra della camorra. L'esplosione si è verificata all'esterno del locale commerciale di via Roma 5 a Casapesenna. La denuncia del sindaco Zagari ... casertanews.it Breaking news: le 10 notizie più interessanti dell'8 marzo 2026Tra prossime scarcerazioni e affiliati già liberi: come cambiano gli scenari del clan. Conto alla rovescia per i fedelissimi del boss Michele Zagaria. Incidente stradale in autostrada, calciatori si r ... casertanews.it LaC News24. . Dai veleni nel fiume Neto alle primarie a Reggio per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra: questo e molto altro nelle nostre Breaking new facebook