Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 3 marzo 2026

Ecco le dieci notizie più importanti di Caserta del 3 marzo 2026. La giornata ha visto eventi di cronaca, aggiornamenti sull’attualità e novità provenienti dai social media. La nostra selezione include fatti rilevanti accaduti in città, con dettagli su quanto successo e chi è coinvolto. Questa panoramica offre una sintesi delle principali notizie raccolte nel corso della giornata.

Tanta cronaca ma anche notizie di attualità e social. Volete una panoramica completa delle notizie del 3 marzo 2026? Ecco, vi proponiamo la nostra Top 10. - Agguato nella faida di camorra, carcere per lo 'specchiettista'. Coinvolto nell'omicidio di Domenico Cioffo avvenuto il primo febbraio 1995 nella guerra tra clan. - Duplice omicidio dei fratelli Marrandino, processo bis per il killer. Impugnata la sentenza di condanna all'ergastolo per Antonio Mangiacapre per la morte di Claudio e Marco uccisi a colpi d'arma da fuoco il 15 giugno scorso. - Rappresaglia in carcere, Procura chiede l'archiviazione per 54 agenti ma i detenuti si oppongono.