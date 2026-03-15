Bar delle dimissioni a Yokohama | come il Giappone affronta la crisi del karoshi e del superlavoro

A Yokohama, nelle vicinanze della stazione centrale, è stato inaugurato un bar dedicato alle dimissioni e alle difficoltà legate al lavoro. Il locale si inserisce nel dibattito pubblico sul problema del superlavoro e del karoshi in Giappone, offrendo uno spazio simbolico per le persone che vogliono lasciare il proprio impiego. La sua apertura rappresenta un segnale diretto delle tensioni legate alla cultura lavorativa nel paese.

Nel cuore di Yokohama, a pochi passi dalla stazione centrale, ha aperto un locale che racconta più di quanto qualsiasi statistica governativa possa fare sulla crisi lavorativa giapponese. Non è un bar qualsiasi: è il Tenshoku Sodan Bar, letteralmente il Bar di consulenza per il cambio di lavoro. L’ingresso è gratuito, così come le bevande. Ma c’è una condizione: bisogna essere disposti a parlare della propria voglia di licenziarsi. Dietro il bancone non troverete baristi nel senso tradizionale, ma consulenti professionisti del settore delle risorse umane, pronti ad ascoltare le frustrazioni di chi sta meditando di lasciare il proprio impiego. Il bar, gestito dall’agenzia per il lavoro LIA, non è una semplice iniziativa di marketing. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Bar delle dimissioni a Yokohama: come il Giappone affronta la crisi del karoshi e del superlavoro Articoli correlati Giappone, attacco con coltello nella fabbrica di pneumatici Yokohama: 14 operai feriti, uno è graveAggressione con coltello nello stabilimento Yokohama Rubber di Mishima: almeno 14 feriti. Il prodigio del Newcastle United affronta la sfida di Eddie Howe dopo la crisi degli infortuni: “Il ragazzo è un po’ speciale”Il nord-est dell’Inghilterra ha una ricca storia di futuri giocatori della nazionale inglese. Una raccolta di contenuti su Bar delle dimissioni a Yokohama come il... Discussioni sull' argomento Andrea Vescovo, la vita tranquilla nel Villaggio dei Fiori a Spinea: Lo vedevamo al bar; Crans-Montana, indagato pure il sindaco Nicolas Féraud; La ristoratrice Martina D’Este uccisa da una malattia a 39 anni. Stravolta la comunità di Tolentino; Incendio al campo sportivo di Ponte Crepaldo: a fuoco biglietteria e bar. Rinviata la partita contro il Noventa.