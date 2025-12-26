Giappone attacco con coltello nella fabbrica di pneumatici Yokohama | 14 operai feriti uno è grave

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aggressione con coltello nello stabilimento Yokohama Rubber di Mishima: almeno 14 feriti. Arrestato un uomo sulla trentina, ancora sconosciuto il movente. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

