Giappone attacco con coltello nella fabbrica di pneumatici Yokohama | 14 operai feriti uno è grave

15 feriti in attacco con coltello in una fabbrica in Giappone, un arresto - Almeno 15 persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello e un liquido spray avvenuto in una fabbrica di pneumatici Yokohama a Mishima, nella prefettura centrale di ... gazzettadiparma.it

Attacco con coltello e liquido spray in una fabbrica: almeno 15 feriti in Giappone - Almeno 15 persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello e un liquido spray avvenuto in una fabbrica di pneumatici Yokohama a Mishima, nella prefettura centrale di Shizuoka. gazzettadelsud.it

Cannara: rifiuta il test antidroga, sorpreso con hashish e coltello giapponese. Denunciato dai Carabinieri 20enne del posto - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.