Giappone attacco con coltello nella fabbrica di pneumatici Yokohama | 14 operai feriti uno è grave
15 feriti in attacco con coltello in una fabbrica in Giappone, un arresto - Almeno 15 persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello e un liquido spray avvenuto in una fabbrica di pneumatici Yokohama a Mishima, nella prefettura centrale di ... gazzettadiparma.it
Attacco con coltello e liquido spray in una fabbrica: almeno 15 feriti in Giappone - Almeno 15 persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello e un liquido spray avvenuto in una fabbrica di pneumatici Yokohama a Mishima, nella prefettura centrale di Shizuoka. gazzettadelsud.it
