Attacchi antisemiti prima Rotterdam ieri Amsterdam

Nelle ultime ventiquattro ore, sono stati segnalati attacchi antisemiti sia a Rotterdam che ad Amsterdam. Questi episodi si verificano in un clima di crescente tensione internazionale, dopo che sono state attribuite a Israele e agli Stati Uniti azioni contro il leader supremo dell’Iran. La situazione ha portato a un aumento delle preoccupazioni riguardo alla sicurezza delle comunità ebraiche in Europa.

Olanda Ordigno contro la scuola ebraica Cheider nella capitale olandese, nessun ferito, pochi danni. Israele: «Nel Paese è in corso un’epidemia» Olanda Ordigno contro la scuola ebraica Cheider nella capitale olandese, nessun ferito, pochi danni. Israele: «Nel Paese è in corso un’epidemia» Dall’uccisione del leader supremo dell’Iran, Ali Khamenei, da parte di Israele e Stati Uniti, le preoccupazioni per la sicurezza delle comunità ebraiche nel mondo sono aumentate. Dopo l’attacco giovedì scorso a una sinagoga alla periferia di Detroit, che ha provocato un incendio ma nessuna vittima se non l’assalitore, i timori di un’escalation di violenza anche nelle principali città europee sembrano realizzarsi in seguito alle recenti esplosioni contro sinagoghe e scuole ebraiche a Liegi, Rotterdam e Amsterdam. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Attacchi antisemiti, prima Rotterdam ieri Amsterdam Articoli correlati ATP Rotterdam 2026, buona la prima per Bolelli e Vavassori! Battuti Ingildsen/Veldheer in due setComincia nel migliore dei modi l’avventura della coppia italiana Simone Bolelli/Andrea Vavassori nel torneo ATP 500 di Rotterdam (Paesi Bassi). Leggi anche: Sacchi: "Il Bodo elimina la prima in A, facciamoci due domande. Ma l'Inter si è buttata via prima di ieri..." Approfondimenti e contenuti su Attacchi antisemiti Temi più discussi: Esplosione in una scuola ebraica di Amsterdam, la sindaca: Attacco deliberato; Chi sono i Compagni dei Giusti, il gruppo ombra islamista che rivendica gli attacchi contro obiettivi ebraici; Esplosione in una scuola ebraica ad Amsterdam, sindaca: Attacco deliberato. Ordigno esploso davanti a una scuola ebraica di Amsterdam. Un movimento islamico rivendica. Il governo: Attacco vileÈ il secondo attacco antisemita in due giorni nei Paesi Bassi: tra giovedì e venerdì un altro episodio alla sinagoga di Rotterdam ... ilfattoquotidiano.it Dal Belgio all'Olanda, torna l'allarme antisemita in EuropaNotizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Il giornale online della Svizzera italiana. laregione.ch Otto persone sono morte dopo che un drone israeliano ha colpito il lungomare di Ramlet al-Baida, a Beirut. “Stavamo dormendo e abbiamo sentito gli attacchi. Ho visto dieci persone a terra”, racconta così Zaid Zahr, 43 anni, sopravvissuto al radi israeliano. Il s - facebook.com facebook Tale pronunciamento conferma che esercitare il pensiero critico e il diritto di critica verso Israele non coincide con l’antisemitismo Sempre Solidarietà ad @DG_Porro e a tutti gli ingiustamente denunciati x.com