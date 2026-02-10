ATP Rotterdam 2026 buona la prima per Bolelli e Vavassori! Battuti Ingildsen Veldheer in due set

Simone Bolelli e Andrea Vavassori aprono bene il loro cammino a Rotterdam. La coppia italiana ha sconfitto Ingildsen e Veldheer in due set, portando a casa la prima vittoria nel torneo ATP 500. La partita è stata solida e senza troppi rischi, e ora i due sognano di fare strada nel torneo olandese.

Comincia nel migliore dei modi l'avventura della coppia italiana Simone BolelliAndrea Vavassori nel torneo ATP 500 di Rotterdam (Paesi Bassi). Gli azzurri, detentori del titolo sul veloce indoor olandese, hanno esordito con una vittoria, superando il duo formato dal danese Johannes Ingildsen e dall'olandese Mick Veldheer con il punteggio di 6-3 7-6 (8) in un'ora e 30 minuti di gioco. Un successo importante per il morale dei due tennisti italiani, che in questo avvio di 2026 avevano faticato a trovare i giusti meccanismi. Nel prossimo turno affronteranno la coppia vincente della sfida tra GilleVerbeek e ArendsArneodo.

