Domani sera alle 21:00 si svolge la sfida di ritorno tra Arsenal e Leverkusen, valida per i quarti di finale di Champions League. La partita si gioca dopo il pareggio dell’andata, che lascia ancora possibilità di qualificazione per entrambe le squadre. Le formazioni ufficiali e le quote sono già state annunciate, mentre i pronostici indicano un match aperto a ogni risultato.

Il pareggio della gara d’andata permette al Leverkusen di andare in casa dell’Arsenal con qualche chance in più per conquistare i quarti di finale di Champions League. I gunners nel frattempo allungano in campionato in un turno in cui il Manchester City ha riposato e si portano a +9 sui citizens, sempre più vicini ad un titolo atteso da oltre 20 anni. Il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Arsenal-Leverkusen (Champions League, 17-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

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