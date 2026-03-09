Leverkusen-Arsenal Champions League 11-03-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 18:45 di domani, nel match degli ottavi di finale di Champions League, l’Arsenal di Arteta affronterà il Leverkusen di Hjulmand. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state stabilite, con i pronostici che indicano un equilibrio tra le due squadre. La partita si gioca in Germania e rappresenta un momento decisivo per entrambe le compagini.

Ottavi di finale di Champions League e l’Arsenal di Arteta è impegnato nella delicata sfida sul campo del Leverkusen di Hjulmand. Il werkself intanto è uscito con un pareggio che sa di beffa da Friburgo, dopo aver segnato 3 gol ad una squadra che in casa è estremamente solida e assaporato per lunghi tratti un successo pesante in zona Champions. Quarta gara delle ultime. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

leverkusen arsenal champions league 11 03 2026 ore 18 45 formazioni quote pronostici
© Infobetting.com - Leverkusen-Arsenal (Champions League, 11-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Articoli correlati

Galatasaray-Liverpool (Champions League, 10-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiSi apre la rassegna degli ottavi di finale di Champions League e il Galatasaray giustiziere della Juventus nei playoff affronta il Liverpool di Slot.

Approfondimenti e contenuti su Leverkusen Arsenal Champions League 11...

Temi più discussi: Leverkusen - Arsenal, anteprima Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma, interviste; Dove vedere Bayer Leverkusen-Arsenal in tv: canale, orario, formazioni; Champions League: preview Bayer Leverkusen-Arsenal; Leverkusen-Arsenal ref receives 1st Champions League game this season.

Leverkusen - Arsenal, anteprima Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma, intervisteTutto quello che c'è da sapere sull'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Leverkusen e Arsenal. it.uefa.com

leverkusen arsenal leverkusen arsenal champions leaguePronostico Bayer Leverkusen vs Arsenal – 11 Marzo 2026Il confronto di UEFA Champions League tra Bayer Leverkusen e Arsenal si gioca l’11 Marzo 2026 alle 18:45 al suggestivo BayArena. La cornice europea promette ... news-sports.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.