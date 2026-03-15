Arbitro infortunato | Teramo-Ostiamare si ferma a 0-1

Durante la partita di calcio tra Teramo e Ostiamare, valida per la Serie DF, l’arbitro si è infortunato e l’incontro è stato sospeso al termine del primo tempo, con il punteggio di 0-1 a favore degli ospiti. La gara si è fermata dopo che l’arbitro ha subito un infortunio che ha reso necessario l’intervento. La ripresa della partita non è stata confermata.

La partita di calcio tra Teramo e Ostiamare, valida per la Serie DF, è stata interrotta al termine del primo tempo con il risultato parziale di 0-1 a favore degli ospiti. L’infortunio improvviso dell’arbitro Gennaro Decimo ha costretto alla sospensione immediata della gara, lasciando in sospeso lo svolgimento del secondo tempo. Il vantaggio ottenuto dall’Ostiamare deriva da un gol segnato da Spinosa proprio allo scadere dei primi 45 minuti, frutto dell’unico tiro in porta registrato nella prima frazione di gioco. Nonostante la presenza di oltre 4.276 spettatori allo stadio di Teramo, la situazione si è complicata quando l’arbitro non ha potuto continuare, generando incertezza sulle modalità di ripresa della sfida. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arbitro infortunato: Teramo-Ostiamare si ferma a 0-1 Articoli correlati Supergol: Teramo deve vincere contro Ostiamare per ripartireIl campionato di Supergol entra nel suo sprint conclusivo, dove ogni singolo errore potrebbe costare il titolo. LIVE Derthona-Virtus Bologna 26-23, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: ci si ferma. Si fa male l’arbitroSi chiude qui la DIRETTA LIVE della seconda semifinale della Coppa Italia di Basket 2026, che manda Tortona a sfidare l’Olimpia Milano. Una selezione di notizie su Arbitro infortunato Teramo Ostiamare si... Discussioni sull' argomento Tabellino partita Ostiamare vs Teramo Calcio 1913; Vince il centrodestra: Giorgio De Luca è il nuovo presidente della Provincia di Pescara. Arbitro si infortuna, gara di calcio Teramo-Ostiamare rinviata dopo 45'L'incontro di calcio tra il Teramo e l'Ostiamare, valevole per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie D (Girone F), in programma oggi allo stadio 'Bonolis' di Teramo, è stato sospeso e ... ansa.it Teramo-Ostiamare 0-1: partita sospesa a fine primo tempo per infortunio all’arbitroMatch importantissimo che però si conclude a metà, con il vantaggio dei Lidensi. Ora si attende la data ufficiale del recupero ... msn.com Calcio serie D/F, pienone a Teramo per la sfida contro l'Ostiamare abruzzopopolare.com/2026/03/14/cal… #teramo #calcio #gironefserieD #ancona #giulianova x.com Segui Super J informazione, sport, approfondimento e intrattenimento. #Calcio #SerieD Vigilia di Teramo Calcio 1913 - A.S. Ostiamare Lido Calcio srl, Pomante: "Partita importante ma non decisiva" https://www.youtube.com/wat facebook