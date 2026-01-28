Crans-Montana Antonio Di Pietro | L' anomalia? Moretti può inquinare le prove

Questa sera Antonio Di Pietro è stato ospite di Quarta Repubblica, il programma di approfondimento di Rete 4 condotto da Nicola Porro. Durante l’intervista, l’ex magistrato ha aperto una discussione sulla vicenda Moretti, sostenendo che l’uomo può inquinare le prove. Di Pietro ha spiegato che in questo caso l’anomalia sta proprio nella possibilità che il testimone possa alterare le indagini. La situazione si fa più complicata e l’ex magistrato non ha nascosto le sue preoccupazioni.

A Quarta Repubblica, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Nicola Porro, è stato ospite Antonio Di Pietro. L'ex magistrato ha parlato di quanto sta accadendo in Svizzera con la scarcerazione - dovuta al pagamento della cauzione - di Jacques Moretti, il gestore del bar Le Constellation dove la notte di Capodanno sono morte 40 persone. "Andiamo con ordine. Anche in Svizzera, come in Italia, si può e si deve provvedere alla carcerazione preventiva, quindi alla misura cautelare, quando ci sono uno dei due requisiti: o il pericolo di fuga o il pericolo d'inquinamento probatorio - ha spiegato Di Pietro.

