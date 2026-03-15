Amici verso il serale pagelle | il format annoia 3 Enrico Nigiotti saggio 8 Lda adorabile 8

Il prossimo 21 marzo prenderà il via il serale della 25esima edizione di Amici di Maria De Filippi, con 17 allievi pronti a sfidarsi. La puntata speciale, intitolata

Sabato 21 marzo inizierà il Serale della 25esima edizione di Amici di Maria De Filippi. I 17 allievi che si sono guadagnati la tanto agognata maglietta sono scalpitanti e la puntata speciale Amici, verso il serale è dedicata proprio alle loro emozioni. Si ripercorre la loro avventura, rivivendo i momenti più intensi degli ultimi mesi. Al loro fianco non c’è Maria, ma alcuni degli ex allievi di maggior successo: da Nicolò Filippucci a Enrico Nigiotti, fino ai sanremesi Lda, Aka 7even e Mara Sattei. Grandi emozioni sì, eppure il format non convince e si fa sentire la mancanza della padrona di casa. Enrico Nigiotti come un papà. Voto: 8. Enrico Nigiotti è il più adulto tra gli ospiti di Amici verso il serale. 🔗 Leggi su Dilei.it

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