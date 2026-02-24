Enrico Nigiotti a Sanremo 2026 con Ogni volta che non so volare | da Amici all' Ariston

Enrico Nigiotti è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Ogni volta che non so volare. Un brano intimo e dai toni quasi confessionali, che racconta come una notte possa allungarsi fino al mattino e l'insonnia diventare il pretesto per fare i conti con se stessi. È la quarta volta per il cantautore toscano, dopo la partecipazione tra le Nuove Proposte nel 2015 e il ritorno tra i Big nel 2019 e nel 2020. Durante la serata delle cover di venerdì 27 febbraio, invece, Nigiotti duetterà con Alfa; il brano prescelto è En e Xanax di Samuele Bersani. Dall'esordio a Amici fino all'amicizia con Emma Marrone e Stefano De Martino, ecco tutto quello che c'è da sapere sull'artista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sanremo 2026, Enrico Nigiotti in gara con Ogni volta che non so volareEnrico Nigiotti parteciperà al 76° Festival di Sanremo con il brano

Sanremo 2026, Enrico Nigiotti, in pre-save Ogni volta che non so volareEnrico Nigiotti partecipa nuovamente a Sanremo 2026 con il brano Ogni volta che non so volare.

Enrico Nigiotti con Ogni volta che non so volare a Sanremo 2026

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo 2026, Enrico Nigiotti con Ogni volta che non so volare. Il testo del brano; Enrico Nigiotti a Sanremo con una canzone nata durante il covid: testo e significato di Ora che non so volare; Enrico Nigiotti a Sanremo 2026 con 'Ogni volta che non so volare': testo e vero significato della canzone; Enrico Nigiotti a Sanremo 2026: quando non sai volare, resta la musica.

Sanremo, Enrico Nigiotti: Sono un diesel, le mie canzoni arrivano dopoHa preso il via venerdì scorso Maledetti Innamorati, il nuovo tour nei teatri completamente sold out prodotto da A1 Concerti. Uno spettacolo intimo ed emozionante, pensato per accompagnare il ... libero.it

Enrico Nigiotti, Ogni volta che non so volare: testo e significatoEnrico Nigiotti parteciperà a Sanremo 2026 con la canzone Ogni volta che non so volare (di E. Nigiotti - Pacifico - E. Nigiotti - F. Pagnozzi) Ed. BMG Rights ... ilgazzettino.it

#Sanremo, Enrico #Nigiotti: Sono un diesel, le mie canzoni arrivano dopo #Sanremo2026 x.com

X Factor Italia. . Qui Enrico Nigiotti pronto a fare la storia Enrico Nigiotti "L'amore è" inedito - X Factor 2017 Audizioni #XFactorRewatch #Sanremo2026 - facebook.com facebook