Amici verso il Serale | le anticipazioni ospiti e la rivoluzione sulle squadre

Il 15 marzo si avvicina e con esso l’inizio del Serale di Amici, l’appuntamento che segna l’avvio della fase finale del talent show condotto da Maria De Filippi. Nei giorni precedenti sono state annunciate anticipazioni sulle squadre, gli ospiti speciali e le novità che riguarderanno la struttura del programma. La data rappresenta un momento di svolta importante per il cast e i partecipanti.

Il 15 marzo arriva Amici, verso il Serale, l’appuntamento speciale dedicato all’inizio di una nuova fase dello show di Maria De Filippi, quella in onda in prima serata. L’attesa è tanta così come i cambiamenti introdotti nella gara che vedrà ballerini e cantanti sfidarsi per conquistare l’ambita coppa della trasmissione. Amici verso il Serale, le anticipazioni della puntata del 15 marzo. La puntata speciale intitolata Amici verso il Serale andrà in onda alle 14:00 su Canale 5 e sarà l’occasione per ripercorrere i mesi trascorsi nella scuola e le sfide affrontate dai 17 allievi ammessi alla fase successiva. Non ci saranno eliminazioni né nuove sfide: al centro di tutto ci sarà il racconto che ha portato ogni concorrente a guadagnarsi il Serale. 🔗 Leggi su Dilei.it

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