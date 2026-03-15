Amici 25 scoppia la polemica sulle regole | gara sospesa

Durante l’ultima puntata di Amici 25, trasmessa il 15 marzo su Canale 5, la gara è stata sospesa e il programma ha adottato una nuova formula. La puntata pomeridiana non ha più seguito le consuete dinamiche di competizione, concentrandosi invece sul percorso degli allievi arrivati al Serale. La decisione ha suscitato una forte polemica tra i partecipanti e il pubblico.

L’ultima puntata domenicale di Amici 25 cambia completamente ritmo. Il pomeridiano del 15 marzo su Canale 5 rinuncia alla competizione e sceglie una formula diversa, dedicata al percorso degli allievi arrivati al Serale. Una scelta che arriva in un clima già acceso dalle polemiche sulle nuove regole del programma. La puntata in onda oggi dalle 14 alle 15.30 su Canale 5 si discosta dal consueto schema del programma. Per questa occasione, infatti, il talent mette da parte la gara: non ci saranno sfide tra gli allievi né eliminazioni. Al centro dell’appuntamento ci sarà invece il racconto dei percorsi personali dei concorrenti arrivati fino al Serale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Amici 25, scoppia la polemica sulle regole: gara sospesa Articoli correlati Amici 25, Veronica Peparini nella bufera dopo l’eliminazione di Giorgia: scoppia la polemicaNuove polemiche ad Amici 25 dove Veronica Peparini ha deciso di eliminare Giorgia Foglini. Serale Amici 25: gara sospesa e caos sul regolamentoAmici 25 arriva all’ultima domenica del pomeridiano con una puntata fuori schema e un clima che ha fatto discutere. Amici 25 - Le regole della scuola Contenuti utili per approfondire Amici 25 scoppia la polemica sulle... Temi più discussi: Amici 25: i concorrenti chiedono un cambio di regolamento per il serale. Il gesto della produzione; Amici 25, rivoluzione al Serale: Cuccarini con Peparini e Pettinelli-Lo, squadre ribaltate e le novità del regolamento; Anticipazioni Uomini e Donne Puntata del 5 marzo - Originals Anticipazioni esclusive uomini e donne | Witty TV; Amici 25, la beffa della busta rossa: passano (quasi) tutti, ecco chi è l'unica esclusa dal Serale. Amici 25, Zerbi e Cuccarini contro Pettinelli: Donna più bugiarda del mondo, senza rispetto/ Lite durissimaScoppia la lite tra Anna Pettinelli e gli altri prof di canto di Amici 25 per l'accesso al serale del suo allievo Opi ... ilsussidiario.net Amici 25, nuove regole al Serale ma scoppia polemica/ È una scelta imbarazzante, web in rivoltaAmici 25, nuove regole al Serale: scoppia polemica tra i fan per la scelta della produzione di ammettere più allievi alla seconda parte. ilsussidiario.net #Buongiorno e #BuonaDomenica a tutti voi amici! Pronti per le prossime sfide sul territorio e nelle istituzioni. facebook Amici - Verso il Serale vi aspetta oggi alle 14.00 su Canale 5 con tantissimi ospiti e tutte le emozioni degli allievi di #Amici25! NON MANCATE x.com