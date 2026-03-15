Alì, di 29 anni, vive a Grosseto e da quasi tre decenni si dedica alla vendita di rose nella zona della Maremma. La sua attività rappresenta una presenza costante nel tessuto commerciale locale, diventando un punto di riferimento per la comunità. Le sue giornate sono passate tra i fiori e le interazioni con i clienti, contribuendo a mantenere vivo il mercato dei fiori nel centro cittadino.

Nel cuore della Maremma, a Grosseto, Khan Muhammad Imbran, noto a tutti come Alì, ha trascorso quasi trent’anni trasformando la vendita di rose in un simbolo di integrazione e resilienza. Arrivato in Italia nel 1996 dopo un lungo viaggio dal Pakistan attraverso Turchia e Grecia, l’uomo ha scelto di radicarsi nel territorio grossetano attratto dal calore umano che vi ha trovato. La sua storia non è solo quella di un ambulante, ma di un uomo che ha costruito una famiglia, formato tre figli e ora guarda al futuro con progetti di turismo culturale tra Italia e Pakistan. Il percorso di fuga e la scelta del radicamento. La biografia di questo personaggio inizia molto prima dell’arrivo in Toscana, segnata da una decisione drastica presa per sfuggire alle aspettative familiari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alì: 29 anni di rose e integrazione nella Maremma

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