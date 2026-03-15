Alexis Pinturault annuncia il ritiro L’addio di uno dei più grandi sciatori francesi

Alexis Pinturault ha annunciato il suo ritiro dal mondo dello sci alpino. Dopo una lunga carriera, il campione francese lascia le competizioni ufficiali. La decisione arriva al termine di una stagione che ha visto il suo addio alle gare. Pinturault è stato uno degli atleti più rappresentativi del Circo Bianco negli ultimi anni. La sua carriera si conclude con un percorso ricco di successi e partecipazioni.

Si chiude la carriera di Alexis Pinturault, che saluta il Circo Bianco dopo aver dovuto incassare la mancata convocazione alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il transalpino compirà 35 anni venerdì prossimo, il 20 marzo, e quelli italiani sarebbero stati gli ultimi Giochi della sua carriera. Il francese in carriera ha vinto tre medaglie olimpiche, conquistando l’argento nella combinata alpina a PyeongChang 2018 ed i bronzi nello slalom gigante a Sochi 2014 ed a PyeongChang 2018: nonostante ciò il transalpino ha dovuto seguire i Giochi da casa. In carriera Pinturault ha vinto una Coppa del Mondo generale e tre ori ai Mondiali, nella gara a squadre di St. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alexis Pinturault annuncia il ritiro. L’addio di uno dei più grandi sciatori francesi Articoli correlati Polemiche in Francia: Alexis Pinturault escluso dai convocati per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026Divampa la polemica in Francia per la mancata convocazione alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 di Alexis Pinturault, escluso dalla... Sci alpino, polemiche in Francia: Alexis Pinturault escluso dai convocati per le OlimpiadiDivampa la polemica in Francia per la mancata convocazione alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 di Alexis Pinturault, escluso dalla... Tutti gli aggiornamenti su Alexis Pinturault Temi più discussi: Alexis Pinturault annuncia la fine della sua carriera; Alexis Pinturault annuncia la fine della sua straordinaria carriera; 'E' il momento giusto, mi ritiro dallo sci agonistico': Alexis Pinturault annuncia la fine della sua gigantesca carriera; Atle Lie McGrath, la vittoria più bella dopo l'uscita dal tracciato a Milano-Cortina Kristoffersen battuto di 1 centesimo. Alexis Pinturault annuncia il ritiro. L’addio di uno dei più grandi sciatori francesiSi chiude la carriera di Alexis Pinturault, che saluta il Circo Bianco dopo aver dovuto incassare la mancata convocazione alle Olimpiadi Invernali di ... oasport.it Alexis Pinturault annuncia la fine della sua carrieraAlexis Pinturault, uno degli sciatori francesi di maggior successo, ha deciso che metterà fine alla sua carriera al termine della stagione. Il francese scenderà in pista per la sua 356a e ultima gara ... rsi.ch Il video pubblicato da Alexis #Pinturault sui suoi canali social, il francese ha annunciato il ritiro dopo il Gigante delle Finali di Lillehammer. Merci Alexis, avresti meritato qualche vittoria in più ma purtroppo sei capitato nel periodo di Hirscher. #FisAlpine x.com