Accordo tra Manuela Arcuri e l’ex marito | all’attrice 6mila euro al mese e la villa a Roma

Manuela Arcuri e il suo ex marito hanno raggiunto un accordo amichevole dopo la separazione. L’attrice riceverà 6 mila euro al mese e avrà diritto a una villa a Roma. La conclusione della separazione è stata ufficializzata con un accordo tra le parti, senza ulteriori dettagli legali o controversie in corso.

Si è concluso con un accordo amichevole il matrimonio tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco. All’attrice andranno 6mila euro al mese e la possibilità di continuare a utilizzare la villa di famiglia a Roma Sud, che sarà abitata da Arcuri con il piccolo Mattia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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