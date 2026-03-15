85 anni sotto la pioggia | la corsa che cambia

Il 15 marzo 2026, nella pioggia battente di Caltanissetta, circa 360 atleti hanno partecipato alla tappa del Grand Prix Sicilia, corsa di 10 chilometri. La competizione si è svolta sul tracciato cittadino sotto un cielo nuvoloso, con i corridori che hanno affrontato le condizioni climatiche avverse lungo il percorso. La gara è stata aperta e conclusa nel centro della città, coinvolgendo numerosi appassionati e partecipanti.

Nella pioggia battente di questa domenica 15 marzo 2026, il tracciato di Caltanissetta ha accolto circa 360 corridori per la tappa del Grand Prix Sicilia sulla distanza dei 10 chilometri. Tra i partecipanti spicca Francesco Scarcipino Pattarello, un atleta nato nel 1941 che, nonostante l’età avanzata e le condizioni meteorologiche avverse, ha portato a termine l’intera prova con grande determinazione. L’evento, curato dall’Asd Marathon Caltanissetta sotto la presidenza di Giuseppe Zagarella, ha al traguardo all’interno dello stadio Tomaselli anche i vincitori ufficiali della gara. La competizione maschile è stata vinta da Aziz Mohamed Hammedi, tesserato alla Universitas Palermo, mentre tra le donne si è imposta Virginia Salemi con un tempo di 39’10. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 85 anni sotto la pioggia: la corsa che cambia Articoli correlati Leggi anche: Meteo, Natale sotto la pioggia a Monza e Brianza ma poi cambia: ecco perché Leggi anche: Natale sotto la pioggia a Milano poi cambia tutto: le previsioni per le feste A Brief History of the Mazda RX-7 Contenuti utili per approfondire anni sotto Discussioni sull' argomento BTP 3,85% 1ott40, perché con la guerra in Iran questo titolo di Stato è da seguire con attenzione; Morto a 85 anni Adelio Mengani. Fondò la Mead Ascensori; Surroga mutuo metà marzo 2026: tassi fino al 2,85%; Paolino Dusso muore a 85 anni schiacciato dal trattore, la nipote lo cercava da tre giorni. Chi è lo speaker di Radio Deejay che compie gli anni oggi Taggatelo qui sotto e vediamo chi indovina! #original #radiodeejay facebook Liza Minnelli, 80 anni sotto le luci della ribalta. Un memoir ripercorre la vita e la carriera, a sorpresa il premio alla carriera della Glaad, l'associazione della comunità Lgbtq+ #ANSA x.com