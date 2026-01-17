Una penna che non riesce a stare seria, uno sguardo capace di cogliere il lato comico della realtà e la voglia di far ridere – o sorridere, o pensare. È questo lo spirito de ’Il Primo che Ride’, concorso nazionale di scrittura comica e satirica promosso dall’associazione culturale Carta Aps-Ets, che apre le porte ad autori esordienti e appassionati del genere. Il concorso è rivolto a chi ama la comicità scritta e invita a partecipare con un racconto breve inedito, da inviare entro il 18 gennaio. In palio un premio in denaro da 500 euro, la pubblicazione in un’antologia e, soprattutto, la possibilità di vedere il proprio lavoro riconosciuto e condiviso con un pubblico più ampio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scrittura e comicità. Il concorso nazionale

Leggi anche: Il Concorso nazionale di scrittura “Architettura di Parole” il premio organizzato dall’Ordine degli Architetti di Arezzo

Leggi anche: In viaggio nel laboratorio di scrittura di Nadia Terranova: “Nella scrittura cerco le verità plurali”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Scrittura e comicità. Il concorso nazionale - Il concorso si articola in due categorie: ’stand up’, dedicata ai testi comici in lingua italiana, e ’vernacolo toscano’, riservata ai racconti in dialetto, per riscoprire e rilanciare una tradizione ... lanazione.it