Un investimento di oltre 20 milioni di euro è stato destinato a Faenza per la ricostruzione di argini e ponti. Il piano prevede interventi mirati a migliorare la sicurezza idraulica della zona e si concentra su lavori di consolidamento e ripristino delle strutture danneggiate. Le opere coinvolgono il territorio faentino e le aree circostanti, con l’obiettivo di rafforzare le difese contro le piene.

Un piano strategico da oltre 20 milioni di euro sta ridefinendo la sicurezza idraulica del territorio faentino e delle aree limitrofe, trasformando le lezioni apprese dalle alluvioni recenti in opere concrete. Gli stanziamenti, attivati tramite ordinanze commissariali tra il 2023 e il 2025, hanno già finanziato interventi su fiumi come il Lamone, il Marzeno e il Senio per garantire la tenuta degli argini e la funzionalità degli alvei. Questa mobilitazione di risorse non si limita alla semplice riparazione dei danni, ma punta a costruire una resilienza duratura contro eventi meteorologici sempre più intensi. L’importo totale mobilitato ammonta a 20. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 20 milioni per Faenza: argini e ponti ricostruiti

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