tre anni sotto i colpi delle alluvioni crolli degli argini e straripamenti in arrivo oltre dieci milioni di euro

Negli ultimi tre anni, la provincia ha subito numerosi eventi alluvionali caratterizzati da crolli di argini e straripamenti di torrenti e fossi, che hanno causato danni a case e attività economiche. In risposta, sono stati stanziati oltre dieci milioni di euro per interventi di messa in sicurezza e riparazione delle aree colpite.

Negli ultimi tre anni anche la nostra provincia è stata coinvolta, purtroppo duramente, da eventi violenti dal punto di vista delle precipitazioni atmosferiche con straripamenti di torrenti e fossi, crolli di argini e danni ad abitazioni e attività produttive. Ma gli investimenti sono arrivati puntuali e immediati, con altri che sono già in rampa di lancio per i prossimi mesi. A distanza di un anno da quanto successo a inizio marzo del 2025, infatti, il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno 3 ha fatto il punto sulle somme urgenze portate a termine e, soprattutto, sulle risorse pronte per nuovi progetti con cifre davvero ragguardevoli: tre milioni di euro per la prima voce, suddivisi fra Quarrata (in larga parte con 2 milioni e mezzo di euro) e Agliana, addirittura 10 milioni e 550mila euro per il futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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