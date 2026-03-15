15 marzo 2026 | dove vedere le messe in TV e streaming

Il 15 marzo 2026 sarà possibile seguire le messe in TV e streaming. La giornata inizia con un programma dedicato alla spiritualità, pensato per chi non può recarsi in chiesa. Le celebrazioni saranno trasmesse sui canali televisivi e sulle piattaforme online, consentendo ai fedeli di partecipare alle funzioni religiose da casa.

La domenica 15 marzo 2026 si apre con un programma televisivo dedicato alla spiritualità, offrendo ai fedeli impossibilitati a raggiungere le chiese la possibilità di partecipare alle celebrazioni sacre attraverso lo schermo. L’appuntamento principale vedrà il Papa Leone XIV celebrare l’Angelus alle ore 12:00, evento trasmesso in diretta sia su Rai 1 che su Tv2000, mentre diverse messe solenni partiranno dalla mattina presto fino alla sera. Il cuore della giornata liturgica sarà segnato da una celebrazione speciale presso il Duomo dei Santi Faustino e Giovita a Chiari, in provincia di Brescia, dove alle 11:00 avrà luogo una Santa Messa visibile sul primo canale pubblico italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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