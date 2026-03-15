Sport in tv oggi domenica 15 marzo | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Da oasport.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, domenica 15 marzo, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming, oltre alle partite di calcio della Serie A, alle gare di Formula 1 e alle competizioni di tennis in corso. Gli spettatori potranno sintonizzarsi sui vari canali per assistere alle partite di calcio, alle prove di rally e agli incontri di basket trasmessi in diretta. Gli orari e i programmi sono disponibili sui principali palinsesti televisivi e piattaforme online.

Oggi, domenica 15 marzo, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming, oltre alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Indian Wells, il calcio con la Serie A, il ciclismo su strada con la Parigi-Nizza e la Tirreno-Adriatico, la F1 con il GP in programma a Shanghai, e tanto altro ancora. CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO E GLI ORARI DI GIORNATA DELLE PARALIMPIADI Ad Indian Wells, per il torneo ATP Masters 1000, l’azzurro Jannik Sinner affronterà nell’ultimo atto il russo Daniil Medvedev: si tratta della sfida numero 16 tra Sinner e Medvedev sul circuito maggiore, con l’azzurro che è in vantaggio nei precedenti per 8-7. 🔗 Leggi su Oasport.it

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