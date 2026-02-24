Chi è Fulminacci a Sanremo 2026 | età altezza peso fidanzata nome vero

Fulminacci, nome d’arte di Filippo Uttinacci, ha annunciato la sua partecipazione a Sanremo 2026, motivata dal successo del suo ultimo album. La sua presenza si lega alla crescente popolarità tra i giovani, grazie a testi sinceri e melodie orecchiabili. Con 28 anni, è uno dei protagonisti più seguiti della scena emergente. La sua esibizione promette di catturare l’attenzione del pubblico, mentre si prepara a salire sul palco.

Fulminacci, nome d’arte di Filippo Uttinacci, è un musicista e cantautore della nuova scena musicale italiana che torna a Sanremo 2026. Oltre alla musica ha studiato recitazione e ha recitato in alcuni cortometraggi, nel film “Fammi Parlare” di Luca Iacoella e nel videoclip di “In my mind” per la serie di Canale 5, Immaturi. A inizio gennaio 2019 il cantante pubblica i singoli Borghese in borghese e il 15 febbraio La vita veramente, che anticipano l’uscita dell’omonimo album. Sanremo 2026: programma serate, tutti i cantanti in gara, canzoni, ospiti, duetti, co-conduttori con Carlo Conti . 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Chi è Chiello a Sanremo 2026: età, altezza, peso, nome vero, fidanzataChiello, cantante emergente, ha attirato l'attenzione a Sanremo 2026 grazie alla sua partecipazione con il brano "Ti penso sempre".

Chi è Sayf a Sanremo 2026: età, altezza, peso, nome vero, origini, fidanzataSayf, giovane artista della scena urban italiana, ha attirato l'attenzione con la sua partecipazione a Sanremo 2026.

Fulminacci: origini, biografia, nome d'arte e brani più famosi del cantautore romano vincitore della Targa Tenco.

Dal significato del nome d'arte all'amicizia con Francesca Fagnani, scopri tutto sul cantautore in gara alla 76esima edizione del Festival

