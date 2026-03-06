Mainz 05-Stoccarda sabato 07 marzo 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 7 marzo 2026 alle 15:30 si gioca la partita tra Mainz 05 e Stoccarda, valida per la Bundesliga. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dagli operatori di scommesse. La sfida si svolge nello stadio di Mainz, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti.

Se la lotta salvezza in Bundesliga è ancora così aperta ad ogni scenario il merito è di 2 squadre, e una di queste è il Mainz 05 di Fischer impegnato in casa contro lo Stoccarda. Gli 05er hanno rischiato il colpaccio alla BayArena di Leverkusen contro il werkself, raggiunti solamente nel finale di gara dopo che Becker aveva dato l'illusione di un altro colpo eccellente. Il terzultimo posto è ad. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.