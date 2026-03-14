Viterbo sotto le bombe le incursioni e i danni che hanno distrutto la città

Tra il 1943 e il 1944, Viterbo ha subito numerosi bombardamenti alleati che hanno causato ingenti danni al centro storico e alle infrastrutture. Le incursioni aeree hanno portato alla distruzione di edifici e hanno lasciato la città segnata dagli effetti degli attacchi. Le operazioni militari si sono tradotte in un pesante impatto sulla vita quotidiana dei residenti.

Dai primi bombardamenti del 1943 alla devastazione del centro storico nel gennaio 1944, ecco come è cambiato il capoluogo?Viterbo ha cambiato volto tra il 1943 e il 1944, quando i bombardamenti alleati hanno travolto il centro abitato e le infrastrutture strategiche. Quello che era un capoluogo di provincia lontano dal fronte, si è ritrovato improvvisamente sotto il fuoco dei cacciabombardieri, subendo perdite umane e artistiche incalcolabili. I segni di quelle esplosioni sono ancora visibili nel tessuto urbano, dove piazze moderne hanno preso il posto di antichi quartieri medievali cancellati per sempre.?Il primo attacco aereo documentato risale al 27 luglio 1943. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Bloccati a Dubai sotto le bombe: “Sentiamo le esplosioni in città. Impossibile contattare l’ambasciata” Approfondimenti e contenuti su Viterbo sotto Argomenti discussi: Teheran come Gaza se i raid non si fermano. Paura e fuga dalla città sotto le bombe; dario canal in tour con nudi sotto le bombe – tappa a castelnuovo val di cecina il 7 marzo.