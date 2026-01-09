Ascoli-Ternana segui la DIRETTA del match
Segui la diretta di Ascoli-Ternana, partita valida per la ventesima giornata di Serie C girone B. Una sfida importante tra due squadre in posizione di classifica elevata, che si affrontano in un incontro ricco di spunti tattici. Resta aggiornato con tutte le novità e gli sviluppi in tempo reale su questa partita.
Una sfida d’alta classifica in programma tra Ascoli-Ternana, nell’anticipo della ventesima giornata di Serie C girone B. I bianconeri, da inizio novembre in poi, hanno rallentato la propria marcia. Nelle ultime nove gare disputate infatti due vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. La. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
