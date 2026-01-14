Ternana-Potenza le formazioni UFFICIALI della gara

Da ternitoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 18 si sfidano Ternana e Potenza nella semifinale di andata della Coppa Italia. Di seguito, le formazioni ufficiali delle due squadre, pronte a scendere in campo per questa importante partita.

Le formazioni di Ternana-Potenza si affrontano nella semifinale di andata della Coppa Italia (ore 18). Una sola assenza per mister Liverani, che deve rinunciare allo squalificato Meccariello. Nella formazione rossoblù assenti Erradi, Selleri e Bruschi. In dubbio Camigliano che potrebbe partire. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Ternana-Arezzo, le formazioni UFFICIALI della gara

Leggi anche: Pianese-Ternana, le formazioni UFFICIALI della gara

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Serie C, le gare della 21^ giornata su Sky; Serie C girone C. Potenza, un rinforzo, In prestito dalla Ternana, fra i pali; Coppa Italia Serie C. Domani le semifinali d'andata; Ternana-Potenza, le probabili formazioni e dove vederla.

ternana potenza formazioni ufficialiTernana-Potenza: probabili formazioni, orario d’inizio e diretta tv - Oggi pomeriggio al “Liberati” arriva il Potenza nel primo dei due match dai quali uscirà la prima finalista della competizione. ternananews.it

ternana potenza formazioni ufficialiTernana-Potenza: diretta live e risultato in tempo reale - Dove vedere in tv e in streaming la partita di Coppa Italia Serie C ... calciomagazine.net

ternana potenza formazioni ufficialiTernana-Potenza, Liverani: «Faremo una partita da Fere». Mammarella sollevato dall’incarico - di Mattia Farinacci Archiviato il passo falso di Ascoli la Ternana può subito riscattarsi con il primo dei due appuntamenti che può valere una stagione e rilanciare le proprie ambizioni play off. umbria24.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.