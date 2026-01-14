Ternana-Potenza le formazioni UFFICIALI della gara
Alle ore 18 si sfidano Ternana e Potenza nella semifinale di andata della Coppa Italia. Di seguito, le formazioni ufficiali delle due squadre, pronte a scendere in campo per questa importante partita.
Le formazioni di Ternana-Potenza si affrontano nella semifinale di andata della Coppa Italia (ore 18). Una sola assenza per mister Liverani, che deve rinunciare allo squalificato Meccariello. Nella formazione rossoblù assenti Erradi, Selleri e Bruschi. In dubbio Camigliano che potrebbe partire. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
