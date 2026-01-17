Violenza di genere | la Polizia partecipa a un incontro formativo con gli operatori dei Consultori familiari

Venerdì 16 gennaio, la Polizia di Stato ha partecipato a un incontro formativo presso il Consultorio di Ravenna, organizzato dall’Ausl. L’evento ha affrontato i temi della violenza di genere e delle strategie di tutela, coinvolgendo operatori dei consultori familiari di Ravenna, Faenza e Lugo. L’iniziativa mira a rafforzare la collaborazione tra istituzioni e professionisti per prevenire e contrastare efficacemente la violenza di genere.

Nel pomeriggio di venerdì (16 gennaio), la Polizia di Stato ha preso parte a un evento di formazione organizzato presso la struttura ospedaliera di Ravenna dall'Ausl - direzione dei Consultori Familiari di Ravenna, Faenza e Lugo, dedicato ai temi della violenza di genere e alla tutela delle vittime vulnerabili. All'incontro hanno partecipato gli operatori dei consultori della provincia, ginecologi, ostetriche e psicologi, ed ha visto la presenza, in qualità di relatori, di dirigenti e investigatori del settore appartenenti alla Questura di Ravenna, oltre che di una referente del locale Centro Antiviolenza "Linea Rosa".

