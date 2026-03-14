Nel quartiere di Villanova si tiene oggi, sabato 14 marzo 2026, un ritiro gratuito di rifiuti ingombranti. L’evento è rivolto ai residenti che possono portare i loro materiali senza costi. La giornata mira a facilitare lo smaltimento di oggetti voluminosi, contribuendo a mantenere pulito il quartiere. L’iniziativa si svolge in una delle aree designate per il servizio di raccolta.

Il quartiere di Villanova ospita oggi, sabato 14 marzo 2026, un appuntamento dedicato alla gestione dei rifiuti ingombranti. Dalle 9 alle 12.30 in via Calatafimi, Marche Multiservizi Falconara e il Comune offrono un servizio gratuito per smaltire mobili e tessili. L’iniziativa porta il nome di Sabato ecologico e mira a risolvere un problema logico: molti residenti non possiedono mezzi di trasporto adeguati per raggiungere i centri di raccolta. Il punto d’incontro è stato fissato nel quartiere periferico falconarese, eliminando la necessità per i cittadini di spostarsi autonomamente verso il centro di raccolta differenziata di via Saline. Oggetti come sedie rotte, piccoli elettrodomestici e vestiti in buono stato possono essere conferiti senza costi aggiuntivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Villanova: sabato 14 marzo, ritiro gratuito rifiuti

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