Rifiuti a Villanova sarà un sabato ecologico

A Villanova, in via Calatafimi, si svolge il “Sabato ecologico” organizzato da Marche Multiservizi Falconara in collaborazione con il Comune. L’evento mira a facilitare lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e coinvolge i cittadini nella gestione dei rifiuti. La giornata si propone di promuovere una più facile raccolta dei materiali ingombranti, offrendo un servizio dedicato ai residenti del quartiere.

In via Calatafimi, a Villanova, è il giorno del ‘ Sabato ecologico ’, l’iniziativa promossa da Marche Multiservizi Falconara in collaborazione con il Comune per facilitare lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e avvicinare il servizio ai cittadini. Appuntamento dalle 9 alle 12.30 nel quartiere periferico falconarese. Durante la mattinata, i residenti potranno conferire gratuitamente mobili inutilizzati, sedie rotte, piccoli elettrodomestici e tessili in buono stato come vestiti, tovaglie e tende, liberandosi di oggetti ingombranti senza doverli trasportare autonomamente al centro di raccolta differenziata di via Saline. L’iniziativa nasce proprio con questo obiettivo: portare il servizio più vicino ai cittadini, considerando che non tutti dispongono di un mezzo adeguato, come un furgone o un camioncino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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