La Spezia scrigno di tesori Dei borghi più belli della Liguria sette sono qui

La Spezia è un punto di partenza ideale per esplorare i sette borghi più belli della Liguria, riconosciuti dall’associazione “I Borghi più belli d’Italia”. Questa regione vanta un ricco patrimonio di storia, arte e paesaggi che meritano di essere scoperti con calma e rispetto. Con 29 borghi complessivi, la Liguria si conferma come una delle mete più autentiche e affascinanti del nostro paese, offrendo un patrimonio culturale di grande valore.

La Spezia, 26 gennaio 2026 – La Liguria conta ben 29 borghi inseriti nel circuito dell'associazione " I Borghi più belli d'Italia ", che ha l'obiettivo di valorizzare e promuovere il patrimonio di storia, arte, cultura e paesaggi presente nei piccoli centri italiani. La Liguria si conferma tra le regioni più rappresentate a livello nazionale, piazzandosi al quarto posto della classifica dopo l'Umbria, con 33 borghi, la Marche con 32 e la Toscana con 30. Nella provincia della Spezia sono sette i centri riconosciuti: si tratta di borghi che si distinguono per la qualità dei centri storici, la tutela del patrimonio e l'equilibrio tra identità, vivibilità e accoglienza turistica.

