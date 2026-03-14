Il centro commerciale del pezzotto | falsificati 40 marchi famosi e venduti in un deposito di 530 mq
Nel Napoletano, la Guardia di finanza ha sequestrato un deposito di 530 metri quadrati che fungeva da showroom di merce contraffatta. All’interno sono stati trovati circa 25.000 capi e accessori di 40 marchi famosi, tutti falsificati e pronti per la vendita. L’operazione ha portato al sequestro di questa grande quantità di merce illegale.
La Guardia di finanza scopre nel Napoletano un deposito-showroom di merce contraffatta da 530 mq con 25mila capi e accessori di 40 marchi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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