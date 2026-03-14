Viaggi omaggio e pizze gratis per l' inaugurazione dell' agenzia de Il mio viaggio a Napoli

Domenica 22 marzo apre ufficialmente l'agenzia di viaggi “Il mio viaggio a Napoli” in via Pitloo al Vomero. Giuseppe Russo, insieme alla compagna Federica Franco, ha comunicato l'inaugurazione dell’attività che offrirà ai clienti viaggi omaggio e pizze gratuite durante l’evento di apertura. La nuova agenzia si trova nel quartiere collinare della città.

Giuseppe Russo e la compagna Federica Franco hanno annunciato l'apertura per domenica 22 marzo dell'agenzia “Il mio viaggio a Napoli” in via Pitloo al Vomero. L'evento che partirà delle ore 17.30 sarà accompagnato da musica, pizze gratis, viaggi in omaggio (tra le destinazioni Parigi e Mykonos) e 150 premi o gadget speciali. “Abbiamo realizzato un altro dei nostri sogni nella nostra Napoli. Vi aspettiamo numerosi, ci sono tante sorprese nella giornata dell'inaugurazione”, spiega Giuseppe Russo. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Giuseppe Russo sulla causa con Piero Armenti: "Il marchio 'Il mio viaggio a Napoli' è salvo ed è pienamente legittimo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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