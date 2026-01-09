L’ansia dei clienti dell’agenzia viaggi chiusa | Abbiamo pagato non si sa se partiremo

A Fano, l’agenzia di viaggi di via Froncini rimane chiusa, lasciando molti clienti in attesa di chiarimenti. Dopo aver effettuato i pagamenti, diverse persone si trovano ora senza conferme sulla partenza dei loro viaggi. La situazione ha portato alla presentazione di numerose denunce ai carabinieri, evidenziando l’incertezza e l’ansia di chi aveva affidato i propri piani a questa agenzia.

Fano, 9 gennaio 2026 – L'agenzia di viaggi di via Froncini non apre, tante le denunce presentate ai carabinieri dai clienti che vedono sfumare viaggi già pagati. La titolare, piuttosto conosciuta in città, da qualche giorno pare non dia più notizie di sé, tanto che nella mattinata di mercoledì i carabinieri sono entrati all'interno del locale – la porta è stata aperta con l'ausilio di un fabbro – per una rapida ispezione: l'esito è stato negativo, nell'ufficio non c'era nessuno. Anzi guardando attraverso i vetri tutto appare perfettamente in ordine e all'esterno non ci sono cartelli che indichino giorni di chiusura straordinaria o di ferie.

