Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 16 | 25

Alle ore 16:25 del 14 marzo 2026, Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Il servizio, gestito dalla regione, fornisce notizie in tempo reale sul traffico e sulle condizioni delle strade nella zona. L'informazione è destinata a chi si sposta quotidianamente, offrendo dettagli utili per pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo il tratto Urbano della A24 allenamenti altezza Portonaccio direzione tangenziale est in via Cristoforo Colombo un incidente davanti di traffico altezza via di Acilia direzione Eur in via Appia rallentamenti in prossimità dei centri abitati di Velletri ed Albano nelle due direzioni in via Nettunense si rallenta tracce china e Pavona direzione Appia in provincia di Latina percorrendo via dei Monti Lepini rallentamenti a Borgo Faiti in prossimità dell'incrocio con la Statale Appia direzione Borgo San Michele mentre in provincia di. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 16:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove in carreggiata... Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Salaria per la presenza di un... Aggiornamenti e notizie su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo il tratto Urbano della A24 ... romadailynews.it La situazione del traffico sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di oggi (venerdì 13 marzo) nel collegamento in diretta di Alessandra Canale di Rai Mobilità a Buongiorno Regione - facebook.com facebook