Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 15 | 25

Alle ore 15:25 del 14 marzo 2026, Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Si tratta di un servizio fornito dalla regione per informare gli automobilisti sulle condizioni del traffico e eventuali disagi in tempo reale. Le notizie sono state diffuse attraverso il canale ufficiale di Astral infomobilità, che gestisce le comunicazioni sulla mobilità locale.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e sulle autostrade del territorio di eccezione del tratto Urbano della A24 dove si rallenta in prossimità dello svincolo per Portonaccio direzione tangenziale sta percorrendo via Cristoforo Colombo l'incidente rallenta il traffico altezza Acilia nei due sensi di marcia in via Appia rallentamenti in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nelle direzioni in via Tuscolana traffico rallentato a Rocca Priora tra via delle Carrozze e vi direzione Artena mentre in via Casilina si. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 15:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di infomobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalla Cristoforo Colombo dobbiamo code per... Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Salaria per la presenza di un... Aggiornamenti e notizie su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e ... romadailynews.it La situazione del traffico sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di oggi (venerdì 13 marzo) nel collegamento in diretta di Alessandra Canale di Rai Mobilità a Buongiorno Regione - facebook.com facebook