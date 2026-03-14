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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il codice 'Oval Logo': tra streetwear iconico e dettagli artigianali Un'analisi del design specifico La T-shirt Vetements 'Oval Logo' si distingue immediatamente per il suo approccio al logo, che funge da elemento centrale dell'estetica del brand. Sul petto sinistro è applicato un patch in stile adesivo con i colori blu e bianco, una scelta di design che richiama l'estetica underground degli anni '90. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vetements T-shirt ‘oval Logo’: Analisi onesta

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