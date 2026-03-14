Vetements Jogging ‘oval Logo’ | La nostra opinione
Il nuovo modello di jogging ‘oval Logo’ di Vetements è stato recentemente presentato, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Il capo si distingue per il design minimalista e i dettagli del logo visibili sulla superficie, che ne sottolineano lo stile riconoscibile del brand. La descrizione del prodotto include informazioni sulla qualità dei materiali e la disponibilità in diverse taglie.
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