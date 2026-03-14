verso il referendum tra ascolto e dibattiti raffica di appuntamenti

Oggi la Lega organizza un incontro pubblico in piazza Vittorio Emanuele, dove gli elettori sono invitati a partecipare per ascoltare le posizioni del partito in vista del referendum in programma il 22 e 23 marzo. L'evento fa parte di una serie di appuntamenti dedicati al dibattito sul voto, con l'obiettivo di coinvolgere direttamente la cittadinanza.

Stamani la Lega incontrerà gli elettori in piazza Vittorio Emanuele per sostenere la campagna per il Sì al referendum del 22 e 23 marzo. Al gazebo interverranno il segretario provinciale, Giovanni Pasqualino, la segretaria cittadina del Carroccio, Giovanna Bonanno, ed Elena Meini, responsabile regionale leghista per gli enti locali. Insieme a loro anche altri militanti del partito per creare un punto di ascolto, spiega la Lega, "che noi riteniamo fondamentale per rapportarsi direttamente con le persone e spiegare le nostre posizioni politiche: chi lo vorrà potrà anche iscriversi al partito". In mattinata al Palazzo del Consiglio dei Dodici,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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