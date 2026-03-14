La pittura di Aldo Michi torna a essere protagonista con nuove opere che mescolano violini dipinti, legni lavorati e silenzi carichi di memoria. La sua esposizione presenta un insieme di creazioni che riflettono tecniche diverse e un uso accurato di materiali, creando un racconto visivo ricco di suggestioni. La mostra sarà aperta al pubblico in una galleria dedicata all’arte contemporanea.

Tra violini dipinti, legni lavorati e silenzi carichi di memoria, torna a parlare la pittura di Aldo Michi. Nella sede del Circolo Del Santo di via Don Minzoni, oggi alle 17, si inaugura la retrospettiva ‘Variazioni sul tema’, dedicata all’artista spezzino scomparso a gennaio. La mostra, promossa dal circolo con il sostegno dell’imprenditore Alessandro Biggio, ripercorre una ricerca pittorica sviluppata lungo oltre mezzo secolo di attività. Nato alla Spezia nel 1936, Michi si formò tra il 1954 e il 1957 nello studio del pittore Navarrino Navarrini, mentre parallelamente apprendeva il mestiere di falegname ed ebanista accanto al padre liutaio. Una doppia vocazione che avrebbe segnato profondamente il suo linguaggio artistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Variazioni sul tema di Michi

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