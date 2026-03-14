Varese | inverno record solo 3 cm di neve e 19 giorni

L'inverno a Varese è stato particolarmente mite, con temperature medie di 6 gradi centigradi. La quantità di neve caduta è stata molto scarsa, con solo 3 centimetri e 19 giorni di copertura nevosa. Questi dati sono stati raccolti dall'osservatorio locale e rappresentano un record rispetto agli anni passati. La stagione si è distinta per le condizioni climatiche sopra la media.

L’inverno appena trascorso a Varese ha registrato temperature medie di 6 gradi centigradi, confermandosi come il terzo più caldo dal 1960. Con soli 3 centimetri di neve caduta in città e appena 19 giorni di gelo, i dati del Centro Geofisico Prealpino delineano un quadro climatico che si discosta drasticamente dalla media storica degli anni ’80, segnando una rottura netta con le tradizioni invernali della regione. La crisi climatica nella fascia prealpina procede a una velocità doppia rispetto alla media globale, con un aumento termico di due gradi e mezzo negli ultimi cinquant’anni. Questo scenario non è solo una curiosità statistica, ma un segnale d’allarme concreto per la gestione delle risorse idriche e l’agricoltura locale, richiedendo un monitoraggio costante attraverso nuove infrastrutture di rilevazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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