Italia al gelo neve su Toscana e Puglia | l’inverno ‘record’

L’Italia si trova sotto l’effetto di intense ondate di freddo e neve, con condizioni record in molte regioni. Oggi, giovedì 8 gennaio, si registrano temperature molto basse e precipitazioni significative, in particolare in Toscana e Puglia. Questa ondata di gelo, prolungata e severa, ha avuto effetti rilevanti sul territorio e sulla vita quotidiana, proseguendo il clima rigido iniziato nella settimana dell’Epifania.

(Adnkronos) – Neve e gelo 'record' in Italia. Oggi, giovedì 8 gennaio, continua il freddo polare che ha travolto il Paese nella settimana dell'Epifania, dopo l'ondata di maltempo che ha colpito l'ultimo weekend. L'Italia si è risvegliata con temperature così basse come con accadeva da 10 anni: minime sottozero e valori intorno ai -20°C in .

Ondata polare in tutta Italia: -23 gradi in provincia di Vicenza, neve in Puglia. Allerta sulle strade in molte Regioni - Temperature da record sulle Alpi, ghiaccio in Toscana e neve anche al Sud. ilfattoquotidiano.it

ALLERTA GELO Allerta neve e gelo: scuole chiuse dal Molise alla Puglia fino alla Toscana - L’ondata di maltempo che sta colpendo l’Italia porta con sé neve, gelo e venti forti, costringendo molti sindaci a chiudere le scuole ... statoquotidiano.it

Italia nel gelo come 10 anni fa: fino a -20°C, poi brusca svolta meteo x.com

MEZZA ITALIA AL GELO !! A nord di Rieti le temperature alle 22:30 sono già SOTTOZERO, a eccezione delle aree costiere. In pianura padana i valori variano tra i -8 C del novarese si -2 C della costa adriatica, stanotte minime due cifre SOTTOZERO in molte l - facebook.com facebook

