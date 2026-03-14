Valchiavenna4voice | a Piuro il finale di un progetto che ha fatto cantare la valle

Sabato 21 marzo alle 11, nella chiesa nuova di Borgonuovo di Piuro, si terrà il concerto finale del progetto corale Valchiavenna4voice. Il evento vedrà la partecipazione di numerosi giovani coinvolti nel percorso e presenterà brani della tradizione locale. L'iniziativa ha coinvolto centinaia di ragazzi della zona, portando a un momento di chiusura della serie di attività avviate nel progetto.

Sabato 21 marzo, alle ore 11, la chiesa nuova a Borgonuovo di Piuro ospiterà il concerto conclusivo del percorso corale che ha coinvolto centinaia di giovanissimi e la tradizione locale. Un’esplosione di voci e di gioia chiuderà ufficialmente il progetto Valchiavenna4voice, l’iniziativa che ha trasformato il territorio in un laboratorio corale permanente. Le nuove generazioni incontreranno la tradizione in un evento che celebra il potere della musica come collante sociale e generazionale. Protagonisti della mattinata saranno i bambini delle scuole dell'infanzia e primarie di Piuro e Villa di Chiavenna. A rendere l’evento ancora più significativo sarà la partecipazione straordinaria del coro Eco del Mera di Villa di Chiavenna. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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